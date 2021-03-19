توفي، صباح اليوم، خادم الكتاب والسنة، رئيس رابطة العلماء السوريين، الشيخ محمد علي الصابوني، عن عمر ناهز 91 عامًا.

ونعى أقارب وتلاميذ العلامة السوري الراحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاة الشيخ الصابوني، في مدينة يلوا شمال غربي تركيا.

والشيخ الصابوني، من مواليد مدينة حلب السورية عام 1930، وتخرج في الكلية الشرعية بجامعة الأزهر في مصر عام 1955، ويعدّ أحد أبرز العلماء وأشهر المفسّرين والمصنّفين في علم التفسير والحديث والقرآن.

وتولّى فقيد الأمة عليه رحمه الله، رئاسة رابطة العلماء السوريين، وبلغ عدد مؤلفاته 57 كتابًا أبرزها "صفوة التفاسير" الذي صدر قبل 40 عامًا، إضافة إلى "مختصر تفسير ابن كثير"، و"مختصر تفسير الطبري"، و"التبيان في علوم القرآن"، و"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام"، و"قبس من نور القرآن".

واغتنمت شاشات التلفاز الفرصة وسجّلت للشيخ المفسر الفقيه المحدث العالم الرباني أكثر من 600 حلقة تلفزيونية لتفسير القرآن الكريم.

ونعى علماء القرآن والسنة في مختلف الدول العربية، الشيخ الصابوني، معتبرين وفاته "خسارة لصوت الحق في وجه سلطان جائر".