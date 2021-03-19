أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أ فرقة التدخل والتعرف في الأماكن الخطيرة التابعة لمركز تيكجدة تدخلت، اليوم الجمعة في حدود الساعة 12:13، من أجل البحث عن ثلاثة أشخاص تائهين بغابة تغزرت –تيكجدة، الواقعة بـ30 كلم شمال-شرق مقر ولاية البوير.

وكان المعنيون في رحلة استكشافية وتسبب الضباب الكثيف في عدم قدرتهم على العودة إلى المكان الذي كانوا يخيمون فيه.

وبعد البحث لمدة تجاوزت الساعتين تم العثور عليهم على بعد 5 كم من الفندق المتواجد بتغزرت المكان معروف بإسم ( P35) وهم في حالة جيدة حيث تم مرافقتهم إلى مكان تواجد مخيمهم.