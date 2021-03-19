يغيب الدوليان الجزائريان، رياض محرز وسعيد بن رحمة عن خرجة المنتخب الوطني يوم الخميس بزامبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، بسبب القيود الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي تفرضها الأندية الانجليزية على اللاعبين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريح المكلف بالإعلام للفاف، صالح باي عبود قائلا: ''محرز وبن رحمة غير معنيين بخرجة زامبيا. تحدثت الفاف مع نادييهما (مانشستر يونايتد وويست هام على التوالي) من أجل السماح لهما بالالتحاق بالمنتخب لخوض لقاء بوتسوانا يوم 29 مارس بالبليدة''.

بالإضافة إلى محرز وبن رحمة، سيفتقد المدرب الوطني جمال بلماضي لخدمات الأسماء التي تنشط في الرابطة الفرنسية الأولى.

ويدخل المنتخب الوطني -الذي ضمن تأشيرة الموعد القاري المؤجل إلى 2022- يوم الاثنين المقبل في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قبل التوجه في اليوم الموالي عبر رحلة خاصة (سا 10:00) إلى لوساكا.