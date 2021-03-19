أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أسماء طاقم حكام مباراة مولودية الجزائر أمام نادي الزمالك المصري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.

وحدد "كاف" يوم 3 أفريل المقبل موعدا لمباراة مولودية الجزائر والزمالك، والتي تقام على ملعب "5 جويلية" بالعاصمة.