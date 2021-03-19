تم، اليوم الجمعة، إعادة دفن رفات ستة شهداء بالمقبرة الولائية للشهداء ببلدية الحناية في ولاية تلمسان.

وحسب موقع التلفزيون الجزائري، جرت عملية الدفن "بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، والأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة والسلطات الولائية والأسرة الثورية، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ 59 لعيد النصر".

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالشهداء دحماني ربيعة، بوقناديل أحمد، مندي محمد، عريف أحمد وزجاوي منور وشهيد أخر يظل مجهول الهوية، الذين تم استظهار رفاتهم منذ بداية مارس الجاري بكل من بلديات ندرومة، باب العسة وعين فتاح وفلاوسن من طرف المديرية الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق.

وقد استشهد هؤلاء تحت التعذيب ورميا بالرصاص وآخرون إثر قصف من طرف قوات المستعمر الفرنسي.