انتزع المنتخب الجزائري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة صدارة الترتيب، خلال اليوم الأول للتجمع الدولي لألعاب القوى بتونس والمؤهل لأولمبياد طوكيو صيف 2021، بعشر ميداليات (6 ذهبية، 2 فضية و 2 برونز)

وكانت الميدالية الذهبية الأولى لصالح مونية قاسمي في رمي الجلة (ف 32) بفضل رمية قدرت ب 5.97 متر, متفوقة على الكتيبي نورة من الإمارات (5.72 متر) والبطلة التونسية مروى إبراهيمي (5.69 متر).

من جهتها، حققت عاشوراء بوقوفة (ف46) المعدن النفيس في رمي الرمح (32.68 متر)، أمام سينيدا رودريغاز من الاكوادور (17.72 متر).

أما محمد نجيب عمشي (الجلة / ف32)، فقد خطف الميدالية الذهبية بفضل رمية قدرت بـ 9.46 متر، متفوقا على اليوناني زيسيديس ديميتروس (8.87 متر) والتونسي فيدي عبد الناصر (8.51 متر).

وكانت الميداليات الذهبية الأخرى من نصيب كل من سيد علي بوزورين الفائز في سباق 400 متر (ت 36), سفيان حمدي في سباق 400 متر (ت 37) وعبد الكريم كراي في سباق 800 متر (ت 38).

وحقق الميداليات الفضية كل من بشير مراد في الجلة (ف55/ 56) برصيد 902 نقطة و اسمهان بوجدار (ف33) في الجلة كذلك (ف33 /34) بمجموع 916 نقطة.

وكانت الميداليات البرونزية من نصيب هادي تيجاني (ت52) في سباق 100 متر (ت34/51 /52) ويوسف بن سديرة في الرمح (ف35 / 37 / 41).

بعد إجراء منافسات اليوم الأول أمس الخميس, تحتل الجزائر مؤقتا المرتبة الأولى متبوعة بتونس (5 ذهبيات،4 فضيات و 4 برونزيات) وكولومبيا (4 ذهبيات و 4 فضيات).

برنامج اليوم الثاني للمنتخب الوطني:

الصولجان (ف31/ 32 / 51): نجاة بوشارف، كوثر زيراري ومونية قاسمي.

5000 متر (ت13/ 46): بقة عبد اللطيف ونويوة سمير

الرمح (ت 13): بختة بنالو

الجلة (ف55/ 56): صفية جلال.

جدول توزيع الميداليات للمراتب العشر الأولى

البلد ذهبية فضية برونزية

الجزائر: 6، 2، 2

تونس: 5، 4 ،4،

كولومبيا: 4 4 0

كوبا: 4 1 1

المغرب: 3 3 3

فرنسا: 3 2 2

أذربيجان: 3 1 0

كازاخستان: 2 1 0

إندونيسيا: 2 0 0

الإكواتور: 1 2 1