تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف موظف بمؤسسة عمومیة تورط في قضية استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتلقي الرشوة.

وأفاد بيان ذات الهيئة، أن الموظف قام بإفشاء أسرار مؤسسة وطنیة إلى عملاء دولة أجنبیة والتجسس على الاقتصادي والمساس بسلامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم استرجاع مبلغ 8 ملايین أورو وعقارات داخل وخارج التراب الوطني.

وقد أمر قاضي التحقیق بمحكمة سیدي أمحمد بإيداع المعني الحبس المؤقت، وتقديمه أمام نيابة الجمهورية المختصة.