نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا
رياضة
19 مارس 2021 () - ف.غ
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، يتقدمها لقاء البايرين وباريس سان جيرمان، منشطا نهائي الموسم الماضي وأيضا لقاء ريال مدريد وليفربول.
مواجهات الدور الربع نهائي:
مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني
بورتو البرتغالي – تشيلسي الإنجليزي
بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي
ريال مدريد الإسباني – ليفربول الإنجليزي
قرعة الدور نصف النهائي:
المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ وسان جيرمان مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.
المتأهل من مباراة ريال مدريد وليفربول مع المتأهل من مواجهة بورتو تشيلسي.