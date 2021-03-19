أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، يتقدمها لقاء البايرين وباريس سان جيرمان، منشطا نهائي الموسم الماضي وأيضا لقاء ريال مدريد وليفربول.

مواجهات الدور الربع نهائي:

مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي – تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني – ليفربول الإنجليزي

قرعة الدور نصف النهائي:

المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ وسان جيرمان مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

المتأهل من مباراة ريال مدريد وليفربول مع المتأهل من مواجهة بورتو تشيلسي.