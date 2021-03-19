نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

رياضة
19 مارس 2021 () - ف.غ
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، يتقدمها لقاء البايرين وباريس سان جيرمان، منشطا نهائي الموسم الماضي وأيضا لقاء ريال مدريد وليفربول.

 

مواجهات الدور الربع نهائي:

مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي – تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني – ليفربول الإنجليزي

 

قرعة الدور نصف النهائي:    

المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ وسان جيرمان مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

المتأهل من مباراة ريال مدريد وليفربول مع المتأهل من مواجهة بورتو تشيلسي.

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