قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن الجرح الذي اقترفه الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل من جرائم، مازالت آثارها شاهدة على هول وحجم الدمار والخراب وعلى سياسة الأرض المحروقة البشعة والمقيتة، مؤكدا على بقاء المتابعة مستمرة لاستجلاء مصير المفقودين في ثورة التحرير وتعويض ضحايا التجارب النووية.

وجاء في رسالة للرئيس تبون بعثها بمناسبة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 59 لعيد النصر التي احتضنتها ولاية تلمسان، والتي قرأها الأمين العام لوزارة المجاهدين العيد ربيقة، قائلا: "هي مناسبة جلية نستذكر فيها حدثا تاريخيا في مسيرة الأمة المظفرة عندما توج الشعب الجزائري ثورة التحرير المباركة بنصر مبين شق به طريق الخلاص".

وتابع الرئيس: "لقد كانت تباشير النصر التي لاحت في سماء الجزائر المجاهدة في ذلك اليوم الأغر موعدا حتميا أفضى إليه الكفاح الملحمي للشعب الجزائري غداة اندلاعه في الفاتح نوفمبر 1954".

وأكد تبون "على ضرورة حماية الذاكرة الوطنية وذكر بمسؤولية الدولة في الإطلاع بهذا الملف بأقصى درجات الجدية والمثابرة".

وأشار إلى أنه "قد قطعنا خطوات مهمة وسجلنا بوادر إيجابية خاصة في ما يتعلق باسترجاع الأرشيف واستعادة جماجم قادة المقاومة الشعبية، فإن إصرارنا على صيانة الذاكرة يبقى في صميم أولوياتنا لإحراز المرجو في هذا المسعى". وأضاف: "أستحضر معكم لحظات مهيبة بالغة المغزى عشناها يوم 5 جويلية بإعادة دفن أبطال ممن قادوا المقاومة الشعبية في مقابر الشهداء وفي أرضنا الطيبة بين أهلهم وذويهم".