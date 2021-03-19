أعلن الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بومدين أوقاسي، اليوم الجمعة، عن إحصاء أكثر من 300 مرفق عمومي وبناية جماعية وخاصة تضررت من الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية.

وقال أوقاسي، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن هيئته ومنذ تسجيل الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية فجر أمس الخميس قامت بنشر 35 فرقة وكل فرقة تتكون من مهندسين لمعاينة الأضرار، مضيفا أنه بعد عملية المعاينة تم إحصاء أكثر 300 مرفق عمومي وبناية جماعية وخاصة تضررت من هذا الزلزال.

وفي هذا الصدد أشار أوقاسي، إلى أن البنايات المصنفة في الخانة الحمراء قليلة جداً ويتعلق الأمر بالسكنات القديمة والهشة أما المرافق العمومية فقد تعرضت لأضرار خفيفة.