أعلنت شركة "سيال" اليوم، عن تذبذب التزود بالماء الشروب عن 40 بلدية بالعاصمة خلال ثلاثة أيام.

وجاء في بيان الشركة "تقوم شركة " الحامة للمياه المحلاة بالجزائر "، والقائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر" الحامة " ببرمجة توقيف تقني، من أجل القيام بأشغال صيانة ضرورية، وهذا بداية من الساعة منتصف الليل ليوم الأحد 21 مارس 2021 إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة يوم الأربعاء 24 مارس 2021."

وتبعا لهذا "ستسبب هذه الأشغال عجزا في الإنتاج، ولذلك تمّ وضع تدابير تعويضية من أجل التخفيف من حدّة هذه الوضعية. البلديات المعنية بالتدابير المتخذة هي كالتالي: الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، بلوزداد، المرادية، القبة، بولوغين، وادي قريش، رايس حميدو، الحمامات، باب الوادي، القصبة، بئر مراد رايس، المدنية، جسر قسنطينة، الأبيار، بئر خادم، حيدرة، بن عكنون، بني مسوس، بوزريعة، بئر توتة، تسالة المرجة، خرايسية (جزئيا)، درارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، أولاد فايت، الشراقة، السحاولة، السويدانية، دالي براهيم، حسين داي، المقرية، باش جراح، زرالدة، اسطاوالي، عين البنيان، المعالمة، الرحمانية."

وحسب نفس المصدر فإن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف خلال يوم الأربعاء 24 مارس 2021.