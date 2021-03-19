كشف الناطق الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، اليوم الجمعة، أن مجموعة بلماضي ستشهد غياب 10 لاعبين بسبب قرار الأندية الفرنسية بحرمان عناصرها من السفر.

وقال عبود في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "تشكيلة الخضر ستعرف غياب كل من بن العمري، سليماني، دولور، فرحات والبقية ممن ينشطون في البطولة الفرنسية"، مضيفا: ما حدث يدل على أن الكاف ضعيفة، باعتبار أن المنتخبات الإفريقية ستكون محرومة من نجومها".

وقال صالح باي عبود أن "هذا أمر مؤسف، ولكن الناخب الوطني مُجبر على التأقلم مع هذا الوضع المُعقد".

وأضاف: "لقد قمنا بمراسلة الفيفا والكاف بهذا الخصوص، وسنقوم بمراسلات شديدة اللهجة اتجاه الهيئات المعنية، من أجل توضيح الأمور"، خصوصا وأن ما قامت به الرابطة الفرنسية يُعد أمر غريب.