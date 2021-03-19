أكد الدكتور عبد الحميد عفرة مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والباحث في علوم الجيولوجيا والكوارث، اليوم الجمعة، أن الجزائر معرضة لـ 15 خطرا طبيعيا أهمها الزلازل، الفياضانات، حرائق الغابات، الأوبئة، التصحر و الجفاف.

وأشار عبد الحميد عفرة، في حديثه عبر إذاعة سطيف الجهوية، أن الجزائر منقسمة إلى خمس مناطق في النشاط الزلزالي:

- المنطقة الصفر وهي أقصى الصحراء الكبرى ينعدم فيها النشاط تماما.

- المنطقة الأولى ويعتبر النشاط ضعيف جدا هي الصحراء الوسطى كغرداية وبسكرة وغيرها،

- المنطقة الثانية أ والثانية ب هي منطقة الهضاب العليا وبعض ولايات الشمال نشاط زلزالي متوسط كسطيف بجاية وجيجل،

- المنطقة الثالثة فهي ذات نشاط زلزالي مرتفع كالعاصمة، الشلف، عين الدفلى، بومرداس، والبليدة.

وقال الباحث في علوم الجيولوجيا والكوارث، أن زلزال بجاية يدخل ضمن النشاط الزلزالي العادي نظرا لموقع الجزائر الجغرافي وهو ظاهرة طبيعية عادية نتأقلم معها ونتعايش معها دون خلع ولا خوف بل بثقافة وقائية.

وتابع المتحدث، أن قوة الزلزال بلغت 5.9 وهي متوسطة مقارنة بزلزال الشلف 7.2 وبومرداس 6.8 وهي زلازل ذات خطر مرتفع، مضيفا أن النشاط الزلزالي الكثيف في ولايات الوطن هو ظاهرة طبيعية بسبب الموقع، والأرض كائن حي تعيش وتتمدد وتتنفس وتحتاج إلى طاقة محررة.

وأكد عفرة أنه لا يوجد تسونامي لا الآن ولا مستقبلا نظرا للتشكيلة الجيولوجية للجزائر، وهذه مجرد إشاعات وأخبار مغلوطة كاذبة، مشيرا إلى أن الجزائريين تغيب عنهم ثقافة الوقاية والتعامل مع الكوارث أثناء وبعد الزلازل لأن معظم الضحايا هم نتيجة الهلع، الخوف والهروب بهستيرية علينا أن نتأقلم ونتعايش، كما لا يجب أن نتخوف من الهزات الارتدادية بل العكس هي لطف من الله لأنها تجنبنا الهزة الواحدة المرتفعة هي طاقة محررة، تخيلوا لو تجتمع قوة هذه الهزات في هزة واحدة.

وكشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، بعد دقائق من حدوث الزلزال، تم تنصيب خلايا الأزمة وتفعيل 13 مقياسا لتنظيم الإغاثة ببجاية جيجل وسكيكدة، وفرق مندوبية المخاطر تصنف البنايات وفق 5 خانات، الأخضر 1و2، البرتقالي 3و4 والأحمر 5، سجلنا ببجاية 3 بنايات مصنفة في البرتقالي3، لم نسجل أي حالة في 4 و 5.