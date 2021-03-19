توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار اليوم الجمعة، على عدة ولايات بشرق ووسط وغرب البلاد.

وأوضح تنبيه من المستوى الأول (أصفر) على خريطة اليقظة أمطارا ستميز الطقس، بداية من فجر اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، ولايات: أم البواقي، باتنة، بجاية، البويرة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، المسيلة، برج بوعريريج، الطارف، سوق أهراس، ميلة، غليزان، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، وهران ومعسكر.

ثم تنتقل هذه الأمطار في فترة لا حقة بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، بولايات عين الدفلى، تيبازة، البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيسمسيلت والشلف. ويتوقع أن تتراوح كمية التساقط بين 15 و20 ملم.