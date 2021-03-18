أطلق البنك الوطني الجزائري اليوم الخميس أول تطبيق للدفع دون لمس عبر الهاتف النقال في الجزائر والذي يعتمد على رموز شريطية ذكية (QR CODE).



وقد اطلق على هذا الحل الجديد الموجه للخواص والمهنيين والتجار اسم "Wimpay-BNA" بحيث يمكن استخدامه على الهواتف الذكية 24سا/7أيام من أي مكان بما فيها الخارج وذلك لتحويل الأموال بالدينار نحو مستخدم آخر للتطبيق.



ويوفر هذا التطبيق لزبائن البنك الوطني الجزائري الكثير من الإعدادات مثل عمليات الدفع عبر الرموز الشريطية الذكية وإدارة الميزانية والاطلاع على الرصيد وكشف العمليات المحققة.



اما بالنسبة للمؤسسات فإن التطبيق، يتيح إمكانية قبول عمليات الدفع التي تستخدم الرموز الشريطية الذكية من خلال تحصيل الأداءات وتسيير البائعين ونقاط البيع والاطلاع على النشاطات.



ويتعلق الامر بحل "سيساهم في تسريع الشمول المالي " حسبما صرح به وزير المالية خلال حفل الاطلاق الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.



وحسب الوزير فإن "هذا التطبيق يتماشى واستراتيجية السلطات العمومية في مجال تطوير الخدمات البنكية الالكترونية والخدمات عن بعد وتنويع قنوات التوزيع".



وبهذه المناسبة، شجع الوزير البنوك الناشطة في الجزائر على مضاعفة هذا النوع من المبادرات والمنتوجات المبتكرة.



من جهته صرح الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فراحتة، أن هذا التطبيق الجديد يندرج في إطار استراتيجية هذا البنك العمومية الرامية إلى تنويع منتجاتها وخدماتها بتوفير حلول "مبتكرة وآمنة" لصالح زبائنها.



واعلن فراحتة ان البنك الوطني الجزائري يحضر لإطلاق خدمات اخرى في الأيام المقبلة مثل انشاء "بطاقة اسلامية للدفع ما بين البنوك علاوة على أول "بطاقة مسبوقة الدفع" وهذا مع إطلاق سبعة وكالات رقمية قبل نهاية شهر مارس ببومرداس والبويرة ومستغانم والدار البيضاء وعنابة والكيفان (تلمسان) وذلك لبلوغ 20 فضاء من هذا النوع.



كما يعتزم البنك الوطني الجزائري اطلاق صيغة جديدة للتوفير لصالح الخواص علاوة على منتوج جديد مخصص لتمويل الخواص تحت اسم "إجارة عقارية تمليكية" إضافة إلى مجموعة منتوجات الصيرفة الإسلامية البالغ عددها 10. وسيتم توفير هذا المنتوج لصالح زبائن البنك مع اقتراب شهر رمضان.