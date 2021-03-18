اكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية، ان هناك لاعبين يفكرون في مغادرة الفريق بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية التي كانت سببا في افتقاد اللاعبين للتركيز الذي كان سببا في تعثر الاولمبي في الجولات الاخيرة.



وفضل المدرب حجار في حديثه للخبر، عدم ذكر اسماء اللاعبين الذين ارهقهم كثيرا هاجس عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية التي منها ما يعود حتى الى الموسم الفارط ، واضاف ابن مدينة عين تموشنت ان الاجواء داخل بيت الاولمبي باتت لا تبشر بالخير ، وان الاولمبي الذي حقق انطلاقة جيدة مع بداية الموسم و فاجا الكثير من المتتبعين ، لم يعد كذلك ليدخل في سلسلة النتائج السلبية، اذ رغم ان الاداء كان مقبولا الا ان النتائج كانت سلبية خاصة في المباريات التي لعبها الاولمبي امام شبيبة القبائل ، شبيبة قسنطينة و اتحاد بلعباس واخيرا انهزام بغليزان في اللحظات الاخيرة.

وتنبأ حجار باستمرار هذا الوضع ما لم تجد ادارة الرئيس بوقلقال حلا لها بعد اختتام مرحلة الذهاب، وقبل استئناف مرحلة الاياب من بطولة المحترف الاول التي ستكون شاقة على الاولمبي في حالة عدم تسوية وضعية اللاعبين و سيجد الفريق نفسه في ظل هذا التراجع يصارع من اجل ضمان البقاء وهو ما اكدته يقول حجار سابقا مضيفا ان اجواء كهذه ليست مشجعة علة العمل وان بقاءه على راس العارضة الفنية سيتحدد بعد مباراة الجولة الاخيرة التي يستضيف فيها الاولمبي على ارضية ميدانه الاحد المقبل اهلي البرج.