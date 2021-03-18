صادق المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد في دورته العادية الأولى لهذه السنة اليوم الخميس برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقاسم زعماتي، على ترقية 1982 قاض وترسيم 447 قاض متمرن.

وقال بيان للمجلس: أنه "عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لهذه السنة يوم 18 مارس 2021 برئاسة زغماتي بلقاسم، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض، طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع الأعضاء في دراسة والمداولة في النقاط التالية :

- دراسة واحد وثلاثين (31) طلبا للإحالة على الاستيداع صودق على تسعة وعشرين (29)منها ورفض طلبين (02) وصودق على طلبين (02) يتعلقان بالتنازل عن الاستفادة من وضعية الإحالة على الاستيداع، ورفض تظلم واحد (01) يتعلق بإعادة النظر في قرار رفض طلب الإحالة على الاستيداع, طبقا للمادة 81 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

- المصادقة على إلحاق إحدى عشر (11) قاض، طبقا للمادة 76 وما يليها من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

- المصادقة على ترقية ألف وتسعمائة واثنان وثمانون (1982) قاضيا وترسيم أربعمائة وسبعة وأربعون (447) قاضيا متمرنا وتمديد الترسيم لثمانية (8) قضاة.

- المصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة.

وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

وفي الأخير, قرر المجلس الأعلى للقضاء اختتام الدورة".