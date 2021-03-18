أفاد البلاغ العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن وحدات من الجيش الصحراوي نفذت هجمات جديدة استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية، البكاري ، حوزة.

وأضاف البلاغ العسكري رقم 127 أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت جحور قوات العدو في المواقع التالية: حيث تم قصف وصف بالعنيف واستهدف مواقع جنود المغرب بمنطقة أكرارة الرمث بقطاع الفرسية، ومنطقة روس أودي الظمران، منطقة روس أودي أمركبة بقطاع المحبس، ومنطقة أم أدكن بقطاع البكاري، منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

وابع البيان، أن هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة تتوالى مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.