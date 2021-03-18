كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، أن أزيد من 39 حزبا و 25 قائمة حرة قاموا بسحب ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضح شرفي في تصريح للصحافة على هامش أدائه، رفقة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليمين القانونية تحسبا للتشريعيات المقبلة، أن التسجيل في القوائم الانتخابية الذي انطلق الثلاثاء المنصرم، يسير بوتيرة "مرتفعة"، حيث بلغ إلى غاية منتصف نهار اليوم 600، محققا بذلك --مثلما قال-- "قفزة عملاقة".

وأضاف في ذات السياق أن المعطيات المتوفرة لحد الآن "إيجابية" وتبعث على "التفاؤل".

وفيما يتعلق بالتحضير للتشريعيات القادمة، أشار شرفي إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باشرت التحضيرات لهذه الاستحقاقات، مؤكدا"الجاهزية التامة" لأعضاء السلطة لتسيير هذا الموعد وفق النمط الانتخابي الجديد.

ولفت في هذا الصدد إلى توزيع مذكرة تشرح كافة الترتيبات والخطوات المتخذة لهذا الغرض على المعنيين بهذا الموعد، إلى جانب نشرها على موقع السلطة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.

وبهذا الخصوص، أوضح شرفي أن التغييرات التي جاء بها قانون الانتخابات فيما يتعلق بنمط الانتخاب ستفشل "محاولات إقحام المال الفاسد في العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام المنافسة النزيهة والشفافة".

وفيما يخص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد رئيس السلطة أن الإجراءات ستكون "أكثر صرامة"، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي، داعيا في نفس الوقت المواطنين والأحزاب والمترشحين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.