أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مختلف السلطات بتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة للتكفل بسكان بجاية، إثر الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم الخميس بالولاية بقوة 5.9 درجة على سلم ريشتر، حسبما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

وأوضح بلجود، الذي يقوم بزيارة تفقدية للولاية رفقة عدد من الوزراء، أن ر"ئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصل بوالي بجاية لحظة وقوع الهزة الأرضية، وأكد له عن توفير كل الإمكانيات والدعم لهذه الولاية"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية "يتابع مستجدات الوضع، منذ الهزة الأرضية الأولى ببجاية، مساء الأربعاء".

وأفاد الوزير أن "أن الوفد تنقل فوريا إلى منطقة الزلزال "بطلب من رئيس الجمهورية" وأن الوفد تلقى "من الرئيس تبون تعليمات واضحة للتكفل بكل ما يحتاجه سكان الولاية".

وطمأن بلجود السكان الذين تضررت سكناتهم بشدة، بأن هناك سكنات جاهزة بالفعل، وسيتكفل وزير السكن بإعادة إسكان المتضررين كلهم.

يشار إلى أن سكان ولاية بجاية والولايات المجاورة عاشوا مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس على وقع عدد من الهزات الأرضية، إذ تم تسجيل الأولى مساء الأربعاء على الساعة الـ 20 و 30 دقيقة أثارت هلعا في أوساط السكان، ثم تبعتها هزات أرضية أخرى. أما أقوى هزة فقد سجلت على الساعة الـ01 صباحا و 5 دقائق من اليوم الخميس بشدة 5.9 على سلم ريشتر، حيث أثارت هلعا وخوفا لدى السكان.

ووصل في الساعات الأولى من الصباح وفدا وزاريا إلى ولاية بجاية لتفقد مخلفات الزلزال والأضرار الناجمة عنه. ويتكون الوفد, بالإضافة إلى السيد بلجود, في كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, ووزير الأشغال العمومية والنقل, كمال ناصري, وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي.