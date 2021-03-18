تمكن عناصر من الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تندوف من توقيف 3 أشخاص يمتهنون السرقة والتضليل على أنهم هيئة نظامية.

وذلك على إثر تقديم شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرضه لمحاولة سرقة من داخل مسكنه تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء من طرف أشخاص مجهولين ينتحلون صفة هيئة عمومية.

وبعد فتح تحقيق تبين أن هؤلاء المشتبه فيهم قاموا بتظليله باستعمالهم لتطبيق خاص بجهاز راديو عن طريق هواتفهم النقالة يصدر منه صوت تبادل الكلمات.

والمعنيين هم 'ص ه 30 سنة'، و 'ب ل 22 سنة'، و' س أ 20 سنة' ينحدرون من ولايات الغرب الجزائري ومقيمين بولاية تندوف، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أين صدر في حقهم أمر إيداع بالحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية أشرار وانتحال صفة هيئة نظامية.