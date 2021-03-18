تلقى الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, اليوم الخميس، رسالة من رئيس مجلس الدولة، الوزير الأول الصيني، لي كه تشيانغ، أعرب فيها عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال اللقاح المضاد لكورونا وكذا تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: "تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم 18 مارس 2021، رسالة من لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة، الوزير الأول لجمهورية الصين الشعبية، أعرب فيها عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال اللقاح المضاد لوباء كورونا".

وأضاف ذات المصدر أن الوزير الأول الصيني "أشاد بمتانة العلاقات التاريخية العميقة التي تربط الجزائر والصين", مستذكرا "دور الجزائر التاريخي والمهم في استعادة مقعد جمهورية الصين الشعبية في منظمة الأمم المتحدة, والتي تحتفل الصين هذه السنة بذكراها الخمسين".

وحرص السيد لي كه تشيانغ على التأكيد ب"الأهمية البالغة التي توليها الحكومة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".