أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الخميس، أن الجزائر تحمي نفسها جيدا من كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها على طول حدودها، وهذا بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها الوطني الشعبي وقناعة ديبلوماسيتها.

وأوضح بوقدوم في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لإنشائها، أن "الجزائر تعرف جيدا كيف تحمي نفسها" من مختلف التهديدات والمحاولات الرامية لزعزعة استقرارها على طول حدودها، بفضل "وحدة شعبها وقوة جيشها الوطني الشعبي وقناعة ديبلوماسيتها وأعمالها الناضجة والواضحة والشفافة".

وأكد الوزير بقوله "نحن لا نتصرف من وراء الكواليس، فما نقوله نطبقه ولا نطعن أحدا في الظهر، فهذا ليس من طراز الجزائر".

واستطرد يقول "عندما نلقي كلمة في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأمام جميع شركائنا، نقول بوضوح شديد وصريح أنه ليس لنا أي أجندة خفية".

كما اعترف بوقدوم بأن "الجزائر مستهدفة بوسائل أخرى لزعزعة استقرارها"، بما يسمى "حرب الجيل الرابع، أو الخامس أو حتى السادس، بل حروب المستقبل ان شئتم"، لكن "هذا الأمر لن يؤثر فقط في الجزائر، مما يوجب علينا التأقلم مع ذلك".

من ناحية أخرى، وبخصوص إنشاء قواعد عسكرية بمنطقة الساحل، أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن "الجزائر، انطلاقا من قناعاتها، لا تتمنى رؤية مثل هذه القواعد الأجنبية في البلدان المجاورة مهما كانت الأسباب، وان يعود لكل حكومة لتقرر بكل سيادية ما تريده من أجل الدفاع عن ذاتها".

ولفت إلى أن "كثرة القواعد العسكرية الأجنبية لم تجلب تاريخيا أي فائدة".

وفي حديثه عن تطورات الوضع في منطقة الساحل، وليبيا ومالي، أشار بوقدوم إلى أن "الجزائر مجبرة على التدخل بوسيلة الوساطة، لأنه من واجب أي ديبلوماسية تحقيق السلم بين الإخوة، لأسباب أساسية مطلقة"، مؤكدا أنه يجب على الجميع أن يفهموا أن هذا الأمر يشكل جزء من أمن الجزائر".

وأوضح بقوله "عندما نتحدث عن الإرهاب وغياب الأمن والتنمية فإن كل هذه التحديات وتلك المتعلقة بالبيئة خصوصا تعنينا فورا".

واستطرد يقول "لدينا سبعة حدود وما يزيد عن 7.500 كلم من الحدود البرية، وهذا يزيد من التحديات التي تواجهنا"، داعيا جميع الجزائريين إلى "التحلي باليقظة لمنع كل ضرر ورفع كل التحديات وتجنب كل شيء ضار".