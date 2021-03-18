تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد عطية غرب سكيكدة، من توقيف المسمى "ب.ب" 33 سنة والمسماة "أ.أ" 21 سنة مشتبه فيهما بترويج الأقراص المؤثرة وحسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن الفرقة قد تحصلت على معلومات تفيد بوجود شخص يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية داخل منزله قصد الترويج والبيع .

ويضيف البيان أن منزل المشتبه فيه الكائن في بلدية قنواع، قد تم تفتيشه بواسطة إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة القل أين تم العثور على 2391 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى 90 قنينة مؤثر عقلي .

التحقيق مكن عناصر الاستعلام من تحديد هوية الشريك الثاني وتوقيفه ويتعلق الأمر بـ المسماة أ.أ البالغة من العمر 21 سنة الساكنة ببلدية أولاد عطية وقد تم اقتياد المعنيان الى فرقة الدرك الوطني وتم اليوم الخميس تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.