تنتظر الاتحادية البوتسوانية لكرة القدم ،رد نظيرتها الجزائرية بخصوص مخطط السفر الى الجزائر وذلك، من أجل خوض اللقاء الذي سيجمع المنتخبين يوم 29 من مارس الجاري بملعب مصطفى تشاكر، بالبليدة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم افريقيا.

وحسب مصادر " الخبر " فإن " البوتسوانيين" لم يضبطوا بعد، برنامجهم قبل شد الرحال الى مطار هواري بومدين الدولي ، تأخير من شأنه أن يخلط حسابات منتخب بوتسوانا الذي يشرف على تدريبه الجزائري لطفي عمروش.