تم اليوم الخميس انتخاب عبد النور فرحات فزيل رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة للعهدة الأولمبية 2021-2024, خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت هذا الخميس بالجزائر العاصمة.

وتحصل رئيس رابطة ولاية النعامة على 21 صوتا مقابل 19 لمنافسه يوسف خليفي، رئيس رابطة بجاية، بينما تم إلغاء صوتين.

أشغال الجمعية العامة جرت بحضور 52 عضوا منهم 42 لهم الحق في التصويت وممثل وزارة الشباب والرياضة، حسبما أفدت به الإذاعة الوطنية.

كما انتخب أعضاء الجمعية العامة المكتب الفدرالي الجديد الذي يتكون من 10 أفراد من أصل 24 ملف ترشح قبلتهم لجنة الترشيحات.

يذكر أن الاتحادية الجزائرية للملاكمة كانت تسير من قبل مكتب مؤقت منذ 11 أكتوبر الفارط، بعد معاقبة الرئيس السابق عبد المجيد نحاسية ومكتبه الفدرالي من قبل وزارة الشباب و الرياضة.