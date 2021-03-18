أنقذت تدخلت فرق التدخل للحماية المدنية بولاية تبسة ليلة الأربعاء إلى الخميس، عائلة من الموت المحقق تعرض أفرادها للاختناق بالغاز في بلدية الونزة، كما تدخلت ذات المصالح لنقل جثة شخص توفي في حادث مرور ببلدية الشريعة.

وأفاد بيان لذات المصالح اليوم الخميس، أن فرق التدخل بالوحدة الثانوية تدخلت ليلة الأربعاء إلى الخميس، لأجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدخنة سيارة مركونة بمرآب منزلهم العائلي بحي البياضة القديمة ببلدية الونزة.

وأضاف ذات المصدر أن العائلة تتكون من خمسة (5) أفراد أعمارهم تتراوح بين شهرين و58 سنة وجدوا في حالة غثيان تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الونزة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة صبيحة اليوم الخميس حوالي الساعة السادسة صباحا وخمسا وعشرين دقيقة لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى المرجة ببلدية الشريعة، تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية، أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 69 سنة، تم تحويل جثة الضحية على متن سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.