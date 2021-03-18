كشفت اليوم وسائل إعلام مصرية أن نادي الزمالك المصري ينتظر مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص المواجهة القادمة أمام مولودية الجزائر ضمن الأسبوع الخامس من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موقع " أخبار اليوم"، أكد أن الطاقم الفني لممثل الكرة المصرية ، بقيادة الفرنسي" باتريس كارتيرون" يترقب وصول برقية رسمية، خلال الساعات القادمة من جانب الاتحاد الإفريقي بموعد اللقاء.

ولم يعلن الكاف حتى الآن عن المواعيد النهائية للمباريات المقبلة بشكل رسمي، بسبب التوقف الدولي للمنتخبات الذي سينتهي يوم 30 من الشهر الجاري، كما أوضح ذات المصدر أن المباراة ستلعب يومي 2 أو 3 أفريل على ملعب 5 جويلية.