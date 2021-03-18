نصبت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق الوطني لمتابعة تطورات الأحداث.

وأفاد بيان ذات الهيئة، أنه على إثر الهزة الأرضية المسجلة بولاية بجاية على الساعة الواحدة و أربع دقائق، التي شعر بها سكان 12 ولاية مجاورة، والتي خلفت بعض الأضرار المادية من تشققات في بعض السكنات والمؤسسات بالإضافة إلى بعض الإصابات بجروح وحالات الفزع، قامت فرق الحماية المدنية بتنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق الوطني تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، لمتابعة تطورات الأحداث، بالإضافة إلى تشكيل خلايا متابعة على مستوى مراكز التنسيق العملي بولايات بجاية، سكيكدة وجيجل.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم تجنيد 1500 عون حماية مدنية من مختلف الرتب يشكلون الفرق المختصة للتدخل في مثل هذه الحوادث 600 عون بجيجل، 500 عون بولاية بجاية و 400 عون بولاية سكيكدة، بالإضافة إلى 06 فرق سينوتقنية مدعمة بعتاد تدخل خاص من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل لولايات تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.

كما تم وضع في حالة تأهب 17 فرقة للدعم والتدخل الأولي لـ 17 ولاية بتعداد يقدر بـ 1500 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.