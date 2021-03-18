أفادت وكالة "آكي" بأن إيطاليا ستنكس أعلامها وستقف دقيقة صمت حدادا اليوم الخميس، الذي يوافق اليوم الوطني الأول لتخليد ذكرى ضحايا كوفيد-19 في البلاد.

وسيشارك رئيس الوزراء، ماريو دراغي، في مراسم ذكرى ضحايا الجائحة في مدينة بيرغامو بمقاطعة لومبارديا، المدينة الأكثر تضررا خلال الموجة الأولى للوباء في العام الماضي.

وفي هذا اليوم من عام 2020، غادر رتل من مركبات الجيش بيرغامو، مع توابيت ضحايا كوفيد-19، وكانت مقبرة المدينة في حالة انهيار وتم نقل الجثث إلى المحارق، في مشاهد ستظل محفورة في ذاكرة الإيطاليين.

وكان البرلمان الإيطالي، قد وافق أمس بالإجماع على مشروع قانون لإعلان 18 مارس من كل عام يوما وطنيا لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.