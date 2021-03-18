أبدى اليوم الدولي الجزائري فوزي غلام ، لاعب نادي نابولي الإيطالي تضامنه ومساندته المعنوية، مع العائلات المتضررة من سلسلة الزلازل التي ضربت بعض الولايات الجزائرية، ليلة البارحة.

وغرّد غلام عبر صفحته الرسمية على تويتر : أتوجه بكل صلواتي ، إلى العائلات التي تضررت من الزلزال الذي حدث في بجاية وسكيكدة واللمسيلة ، وكذلك إلى أولئك الذين شعروا بالزلزال ، في باتنة ، بوسعادة." وأرفقها بصورة لخريطة المناطق المتضررة جرّاء الهزات الأرضية.