اكتمل سهرة الأربعاء ،عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما انتهت مباريات الدور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة. وتأهل إلى دور الثمانية، الثلاثي الإنجليزي، مانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول، وثنائي ألمانيا، بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، بجانب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي.

ولأول مرة منذ سنوات عدة، لن يكونا الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي معا في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، بعد توقف قطار يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في محطة الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية.

القرعة ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات بدون تصنيفات، حيث يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد، وكذا يمكن أن يتواجه فريقان سبق أن التقيا في نفس المجموعة، وهو ما يمنع حدوثه في مباريات ثمن النهائي.

كما تم تحديد موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 أفريل المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من الشهر ذاته.

مباريات ذهاب الدور نصف النهائي هي الأخرى ضبطت أجندتها وستقام يومي 27، و28 أفريل ، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4 و5 ماي ، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من نفس الشهر.