قدم المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الدكتور "عبد الحميد عفرة" اليوم الخميس، تفاصيل عن النشاط الزلزالي إثر الهزة الأرضية المسجلة بولاية بجاية.

وقال مندوب المخاطر الكبرى في تصريح للتلفزيون الجزائري، وفقا للقانون الجزائري المضاد للزلازل، فإن ولاية بجاية مصنفة كمنطقة ذات نشاط زلزالي متوسط أي في المنطقة 02 "أ"، وأضاف قائلا: إن التراب الوطني مقسم إلى خمس مناطق من حيث النشاط الزلزالي

المنطقة صفر وتعني لا يوجد أي نشاط زلزالي.

المنطقة 01 منطقة ذات نشاط زلزالي ضعيف.

المنطقة 02 "أ" و "ب" منطقة ذات نشاط زلزالي متوسط.

المنطقة 03 (تعتبر المنطقة الخامسة) وهي المنطقة الأكثر نشاطا في الزلزال.

وبالتالي فإن ولاية بجاية مصنفة في المنطقة 02 "أ"، أي تدخل ضمن المناطق ذات نشاط زلزالي متوسط واعتبر الدكتور عفرة أن الهزات الارتدادية التي تبعت الزلزال تدخل ضمن النشاط الزلزالي العادي في منطقة شمال الجزائر، الذي يقع بين الصفيحتين، الإفريقية والصفيحة الأوروآسيوية، لهذا تعد ظاهرة طبيعية ولابد من التأقلم معها والتعايش معها.