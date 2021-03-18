تحدث الدولي الجزائري، يوسف بلايلي لاعب نادي قطر عن تفاصيل مهمة في مشواره الكروي، من بينها مغادرته لفريق أونجي الفرنسي وعلاقته برياض محرز والوجهة المستقبلية التي يراها مناسبة لنجم السيتزن.

في حوار لبرنامج " ﭬاو- تالك" الذي يبث عبر موقع " وين وين" أكد الدولي الجزائري أنه وجد ضالته في الدوري القطري بعد الفترة الصعبة التي ميزت تجربته مع الأهلي السعودي، وقال بلايلي: " الحمد الله أشكر الإدارة ورئيس الفريق على الثقة التي وضعت في شخصي، هنا الجميع ساعدني على التأقلم بما فيهم الأصدقاء واللاعبين".

وأضاف:" بخصوص المنافسة مع بغداد بونجاح حول لقب هدّاف الدوري القطري،الأمر جيد بالنسبة لنا كلاعبين وكذلك من أجل المنتخب الوطني، في الأخير فاز بغداد أو يوسف لا يوجد أي مشكل ، بونجاح صديقي وأحبه كثيرا".

بلايلي عرّج على الأسباب التي دفعته إلى تغيير الأجواء من السعودية إلى قطر وأوضح أنه وجد صعوبة رفقة عائلته في التأقلم هناك، لأنها المرة الأولى التي يسافر فيها إلى السعودية، وكشف بأن نادي قطر هو من سوّى وضعيته مع الأهلي من أجل إنهاء تفاصيل الصفقة.

"عاشور العاشر"..هؤلاء هم الأفضل

عاشور العاشر" هو اللقب الذي كانت تتغنى به جماهير اتحاد الجزائر عندما كان بلايلي لاعبا في صفوفهم ولم يخف يوسف شوقه للأجواء التي كان يصنعها عشاق نادي سوسطارة مؤكدا أنهم" الأفضل في الجزائر بالنسبة إليه ولا يوجد الأفضل منهم.

لهذا غادرت نادي أونجي الفرنسي

يوسف بلالي كشف بأن تجربته في نادي أونجي الفرنسي لم تكن فاشلة كما يظن البعض لأن مدرب الفريق آنذاك لم يعطه الفرصة وكان يعتقد بأنه بحاجة إلى فترة سنتين من أجل العودة إلى مستواه خصوصا بعد العقوبة التي سلطت عليه، ناهيك عن أن رئيس الفريق في تلك المرحلة لم يساعده من أجل المشاركة في خوض المباريات بالرغم من أنه هو الذي قام بانتدابه.



علاقتي بمحرز مميزة وهذه نصيحتي له

في رد عن سؤاله حول العلاقة التي تربطه برياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قال بلايلي بأنه في تواصل مع محرز فعلاقاتهما جد متينة.

ابن الباهية واهران ،واصل الحديث بخصوص مشواره ووضعيته مع ناديه:" محرز لاعب ممتاز، معنوياته دائما عالية، إنه من بين اللاعبين الذين لا يستمعون للأحاديث الجانبية كثيرا، أرى أن الأفضل بالنسبة له هو البقاء مع مانشستر سيتي لأن زملاءه هناك يعرفون قيمته ويعتمدون عليه في طريقة لعبهم".

بونجاح مصمم الملابس، بن سبعيني الميكانيكي ودوخة الطباخ الماهر

في فقرة "من تختار؟"، اختار بلايلي وظيفة لمجموعة لاعبي " الخضر"، حيث وقع اختياره على بونجاح بغداد ليكون مصمم ملابسه، جمال بلعمري فيراه يوسف الأنسب لحراسة أبناءه في حالة ما اقتضى الأمر أما سليماني يعّد الفنان رقم 1 ،شأنه شأن عطال الفكاهي. وعند تعرضه، لعطب ميكانيكي في سيارته فإن الملجأ هو بن سبعيني لخبرته الكبيرة في هذا المجال وعن وظيفة الطباخ الماهر فيعد الحارس عز الدين دوخة الأجدر بهذا اللقب.