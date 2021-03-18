تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا بحبات البرد، اليوم الخميس، بداية من منتصف النهار على عدة ولايات في غرب ووسط وشرق البلاد.

وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية تكون أحيانا على شكل عواصف رعدية مصحوبة بحبات البرد ستتساقط على ولايات: جنوب تلمسان، عين تيموشنت، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط والجلفة.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم وقد تتجاوز 40 ملم محليا، طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الجمعة.

ومن جهة أخرى أشارت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، إلى تساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا على شكل زخات رعدية تميز ولايات: الجزائر، البليدة، المدية، المسيلة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج يوعريريج، سطيف، باتنة، قسنطينة، ميلة، جيجل، سكيكدة، قالمة، عنابة والطارف.

وأضاف نفس المصدر أن تساقط الأمطار سيتواصل بداية من الساعة التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة .