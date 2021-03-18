أدان مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، الممارسات الإجرامية وغير الأخلاقية للمواقع التي تنتحل الهوية والادعاء على أنها تابعة للمجمع وتتبنى شعار سوناطراك وألوانها.

وجاء في بيان لسوناطراك نشرعبر صفحتها على الفايسبوك، أن حسابها يتعرض في الآونة الأخيرة لكثير من محاولات السرقة الأدبية وانتحال الهوية المرئية والشخصية الإعلامية من قبل صفحات مجهولة المصدر تدعي أنها تابعة لمؤسسة سوناطراك، حيث تتبنى شعار المؤسسة وألوانها وحتى محتواها.

وأكد ذات البيان أن مؤسسة سوناطراك لا تملك سوى حسابا رسميا واحدا وواحدا فقط على الفايسبوك، وهو مسجل على المنصة الرقمية ومحمي بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بذلك، مما يستثني بطبيعة الحال جميع حسابات الفايسبوك الأخرى ويمنعها من استخدام الميثاق الاتصالي الخاص بـسوناطراك في منشوراتها.

وخلص البيان إلى القول إن سوناطراك، إذ تدين بشدة هذه الممارسات الإجرامية وغير الأخلاقية ، فإنها تعلم المواقع المعنية وكذا الرأي العام أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد هذه المواقع المحتالة والتي تمس بشكل خطير بسمعة سوناطراك وتضر بمصداقيتها.