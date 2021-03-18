واصلت أسعار النفط خسائرها لليوم الخامس على التوالي، بعد أن كشفت بيانات رسمية، زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وهبط خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 67.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:08 صباحاً بتوقيت الجزائر، بعد أن هبط 0.6 بالمائة أمس الأربعاء.

وتراجع الخام الأمريكي 35 سنتا أو ما يعادل 0.54 بالمائة إلى 64.25 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس.