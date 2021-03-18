أحصت مصالح الحماية المدنية مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس ولاية بجاية، متبوعة بخمس هزات ارتدادية تراوحت شدتها بين2.9 و5.1 درجات على سلم ريشتر.

وأفاد بيان لذات المصالح أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان 12 ولاية بوسط وشرق البلاد، لم تخلف أي خسائر بشرية، حيث تم إجلاء شخص أصيب بجروح خفيفة بالإضافة إلى تسجيل حالات من الهلع وسط السكان الذين غادروا منازلهم .

وأضاف ذات البيان المنشور عبر موقع الحماية المدنية على الفايسبوك، أنه تم رصد انهيار جزئي لثلاث بنايات قديمة خالية من السكان بأعالي مدينة بجاية، دون تسجيل أي إصابة، كما سجل بحي الصغير تشقق سلالم بنايتين، دون إصابات.

وبنهج بوعينة ، انهارت شرفة منزل جزئيا يقع بالطابق الرابع لبناية دون تسجيل إصابات. وبولاية جيجل سجلت مصالح الحماية المدنية إصابة خمسة أشخاص بكسور والتواءات جراء الهلع والفزع، حيث تم إجلاء شخص واحد أصيب بكسر في كاحل الرجلين إثر قفزه من الطابق الأول.

وإجلاء امرأة تعاني من ارتفاع في ضغط الدم إثر حالة فزع وهلع شديد. وطمأنت الحماية المدنية المواطنين بأن هذا النشاط الزلزالي معتدل يسجل عبر مختلف ولايات الوطن ، داعية أياهم لعدم الهلع والفزع ، على إثر بعض الهزات الارتدادية التي تسجل من حين لأخر.

للتذكير الهزة الأرضية التي سجلت في الساعة الواحدة وأربع دقائق من فجر اليوم وبلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر، شعر بها سكان ولايات سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، الجزائرالعاصمة و تيبازة.