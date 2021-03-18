افاد بيان الحماية المدنية قبل قليل، أنه وعلى إثر ‎الهزة الأرضية التي سجلت في بجاية ، تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل ، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض السكنات وإنهيار جزئي لبناية قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية العملية متواصلة.



فيما سجلت الحماية المدنية في ولاية جيجل حالة هلع واحدة لشخص قفز من الطابق الاول تعرض لكسور على مستوى رجليه، فيما لم تسجل اي خسائر مادية ولا بشرية في كل من جيجل، سكيكدة تيزي وزو، البويرة ميلة وغيرها من الولايات التي شعرت بالهزة.



ولحد الساعة حسب البيان، سجلت مصالح الحماية المدنية طلب النجدة من أجل شخص قام بالقفز من الطابق الأول، الضحية يعاني من كسر في كاحل الرجلين و العملية متواصلة.



وقد شعر بالهزة الارضية سكان الولايات المجاورة ، ميلة، قسنطينة، برج بوعريريج، سطيف جيجل، بومرداس، تيزي وزو الجزائر العاصمة وولاية تيبازة.



وفور وقوع الهزة أرسلت وحدات الحماية المدنية فرق تعرف في المناطق التي شعر بها السكان ، للوقوف على الوضع الحقيقي وطمأنة السكان، لحد الساعة العملية متواصلة.