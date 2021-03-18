ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 28كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.



الهزه شعر بها سكان العاصمة وسكان الولايات المجاورة، وكذا الدول المجاورة كإيطاليا، إسبانيا وتونس.

الهزة القوية حسب معلومات أولية أضرارا في عدد من البنيات بولاية بجاية ودفعت بالعديد من السكان للخروج إلى الشارع.



وكانت قد سجلت مساء أمس الاربعاء على الساعة 20 و 38 د ، هزة أرضية بولاية بجاية بلغت شدتها 4.0 درجات على سلم ريشتر،