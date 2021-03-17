انهزم نادي وفاق سطيف أمام مضيفه أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 0-1, (الشوط الأول 0-1), سهرة اليوم الأربعاء بملعب "بتروسبورت" بالقاهرة (مصر), لحساب الجولة الثانية (المجموعة الأولى) من مرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.



وخادع أصحاب الضيافة رفاق القائد أمير قراوي, بهدف مبكر عبر الوداوي (د 3),ليهدي كامل الزاد إلى الممثل الليبي.



وتميزت هذه المواجهة المغاربية بندية كبيرة بين الفريقين, حيث أشهر فيها الحكم المغربي عادل زوراق, عديد الإنذارات, ناهيك على بطاقتين حمراوين لكل من المهاجم "السطايفي" حسام الدين غشة (د 69) و وسط الميدان الليبي عبد الله العورفي (د 76), بعدما دخل بديلا مع الشوط الثاني.



وعلى ضوء هذه النتيجة, يتذيل وفاق سطيف جدول ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة (الصف الرابع), بينما يلتحق أهلي بنغازي بنادي إينييمبا (نيجيريا) في المركز الثالث (3 نقاط), في حين تبقى الصدارة لممثل جنوب إفريقيا أورلاندو بيراتس (4 نقاط).



وفي وقت سابق من نهار اليوم, تفوق أورلاندو بيراتس على إينييمبا بنتيجة 2-1 بالعاصمة جوهانسبورغ, لحساب الجولة الثانية من المنافسة القارية، وسيتنقل وفاق خلال الجولة الثالثة لمواجهة إينييمبا النايجيري.





