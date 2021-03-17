تسبب حادث مرور اليم وقع مساء اليوم عبر الطريق الوطني رقم 18 في شقه الرابط بين بلديتي عين بسام وعين العلوي بالجنوب الغربي لمقر ولاية البويرةب 18 كلم في وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح ونفوق 23 رأس من الغنم.



وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية فإنه تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام على الساعة 17:35 من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 18 مدخل عين العلوي الحادث يتمثل في حادث دهس سيارة لشخص و مجموعة من الأغنام .



الحادث خلف متوفي واحد وهو صاحب الأغنام يبلغ من العمر 74 سنة تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى عين بسام مع تسجيل مصابين كانا على متن السيارة يبلغان من العمر 30 و 34 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين بسام ،و تسجيل نفوق 23 رأس من الغنم.