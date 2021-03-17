سمحت قوات المشير خليفة حفتر للسفن التجارية التركية بدخول موانئ شرقي البلاد، حسبما أفاد مصدر ليبي مطلع.



وقال المصدر: "مديرية المخابرات العسكرية منحت لرئيس أركان البحرية وهيئة الموانئ السماح للسفن التي ترفع العلم التركي بالرسو في الموانئ مع التأكيد على مراعاة البروتوكول الأمني".



وأشارت وثيقة صادرة قوات حفتر، إلى أنه "ليس لدينا ما يمنع دخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتكم، وفق التشريع الحالي".



وأوقفت البحرية التابعة للجيش الوطني في ديسمبر الماضي، سفينة تركية كانت تبحر تحت علم جامايكا، منتهكة المياه الإقليمية لليبيا.