واجه بعض مستخدمي نظام "ويندوز 10" (Windows 10) مشاكل عند محاولة طباعة عناصر من تطبيقات معينة، وقد أصدرت مايكروسوفت (Microsoft) الآن حلا مؤقتا حتى تقوم بإصلاح المشكلة نهائيا، والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا في الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت الشركة على صفحة الدعم.



ظهر الخطأ بعد تثبيت التحديث الأخير ذي الرمز (KB5000802)، والخطأ يتمحور حول ظهور شاشة زرقاء تحمل رسالة الخطأ التالي (APC_INDEX_MISMATCH) عند محاولة الطباعة على طابعات معينة من تطبيقات محددة.



وتؤثر المشكلة على مجموعة فرعية من برامج تشغيل الطابعات، ولمعرفة ما إذا كانت طابعتك من ضمن هذه المجموعة، اتبع هذه الخطوات:-



اضغط على مفتاح "ويندوز + آر" (Windows + r).

اكتب هذه الجملة (printmanagement.msc) واضغط مفتاح الإدخال (Enter) أو حدد الزر "موافق" (Accept).

إذا تم فتح "إدارة الطباعة"، فتابع إلى الخطوة 4. أما إذا تلقيت رسالة خطأ، فمعناها أن نظام ويندوز لم يتمكن من العثور على "printmanagement.msc"، لذلك عليك الضغط على ابدأ (Start) واكتب إدارة الميزات الاختيارية (manage optional features) وحددها، ثم حدد إضافة ميزة (Add a Feature) واكتب طباعة (Print)، وأتبع ذلك بخانة الاختيار بجوار وحدة التحكم في إدارة الطباعة (Print Management Console)، واختر التثبيت (install)، ومن ثم ستحتاج إلى البدء من الخطوة 1 مرة أخرى.

قم بتوسيع خوادم الطباعة (Print Servers)، ثم الضغط على اسم الحاسوب الخاص بك، وحدد الطابعات (Printers).

يمكنك الآن رؤية نوع برنامج التشغيل لكل من برامج تشغيل الطابعة المثبتة لديك.



إذا كنت تتلقى هذا الخطأ فإليك كيفية إصلاحه الآن:



1. انتقل إلى ابدأ (Start) ثم الإعدادات (Settings)، وابحث عن الطابعات والماسحات الضوئية (Printers & scanners).



2. تحقق من تثبيت برنامج التشغيل الذي به المشكلة (على سبيل المثال، برنامج تشغيل KX للطباعة العالمية).



3. اذهب إلى ابدأ، وابحث عن مشغل الأوامر (Command Prompt)، ثم حدد التشغيل كمسؤول (Run as administrator.).



4. للتحقق من توفر إعداد برنامج التشغيل، اكتب بجوار (Windows/ system)، أمرالتشغيل التالي (DLL: rundll32 printui.dll ،PrintUIEntry/ Xg/ n) واضغط على الدخول، وسيؤدي هذا إلى فتح مربع حوار واجهة مستخدم الطابعة.



ومن شأن هذا أن يخفف من مشكلة التطبيقات، ولكن إذا كان لديك إعداد مختلف، فسيتعين عليك اتباع إرشادات مختلفة، والتي يمكنك العثور عليها (جنبًا إلى جنب مع تلك المذكورة أعلاه) في مقطع فيديو تفصيلي من مايكروسوفت.