أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن قانون المعاشات العسكرية تم تقديمه لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني من الدراسة والتسوية.

وحسب بيان الوزارة فإن التعديلات على القانون المذكور تتعلق بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.

فيما يخص الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية، التي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين، أوضحا الوزارة أنه تم دراسة 288.079 ملف، موزعة كما يلي: ملفات العسكريين المسرحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وعددهم 37.181 ملف، تم قبول 8975 ملف لحد الآن، ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون منحة عطب، وعددهم 171.059 ملف، تم لحد الآن قبول 5684 ملف، ملفات العسكريين المسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية وعددهم 80.739، تم قبول لحد الآن 1200 ملف.

وأضاف نفس البيان أن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ جانفي 2021 إلى يومنا هذا بلغ 15859 ملف، والعملية متواصلة.

وختم وزارة الدفاع الوطني بيانها بالتأكيد على أنها حريصة على متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وتؤكد أن مصالحها تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن.