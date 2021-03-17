أكد رئيس الهيئة المكلفة بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات رضا بن ونان، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، مؤكدا أن هذا القرار نابع من "قناعة الحزب بان الانتخابات من شأنها أن تكون المسلك المفضل للخروج من الأزمة" .

وفي تصريح أدلى به للصحافة بالمقر الوطني للحزب عقب اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة للجنة المركزية للحزب بطلب من ثلثي أعضائها، قال بن ونان "أن اللجنة المركزية تطرقت خلال اجتماع دورتها الاستثنائية إلى مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل، مؤكدا أنه "قرار ناجم عن قناعة الحزب بان الانتخابات من شأنها أن تكون المسلك المفضل للخروج من الأزمة وكذا المساهمة في حماية الدولة الوطنية من الانهيار والتلاشي".

كما أشار المتحدث إلى أن الاستحقاقات القادمة "تتطلب تجنيد مناضلي الحزب لرص الصفوف وفاء للخط السياسي الذي أنشئ من اجله".

وفيما يخص المشاكل الداخلية لطلائع الحريات، كانت اللجنة المركزية للحزب قد صادقت على قرار تنحية عبد القادر سعدي باعتباره أمينا عاما للمكتب السياسي وانتخاب هيئة رئاسية مكلفة بتسيير شؤون الحزب يترأسها رضا بن ونان.