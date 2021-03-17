خضع اللاعب الدولي الجزائري لشالكه 04، نبيل بن طالب، لعملية جراحية "خفيفة" على مستوى أعلى الفخذ أمس الثلاثاء، ليغيب عن المباريات القادمة لفريقه، حسب ما أعلنه النادي الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيشرع بن طالب في عملية إعادة التأهيل الوظيفي بمدينة غيلسنكيرشن بعد أسبوعين، بهدف العودة إلى الميادين قبل نهاية الموسم الكروي، يقول شالكه في بيان نشره على موقعه الرسمي.

وكان بن طالب قد تم معاقبته بإنزاله إلى فئة الرديف منذ نوفمبر الفارط لأسباب "انضباطية"، غير أن المدرب كريستيان غروس قرر إعادة إدماجه من جديد مع الفريق الأول شهر فبراير المنصرم.

لاعب توتنهام السابق، الذي عوقب عدة مرات لأسباب مختلفة و من قبل العديد من مدربي شالكه، كان على قائمة المسرحين في يناير الفارط، غير أن كل محاولات الإدارة "للتخلص" منه باءت بالفشل.

ويعيش شالكه 04 موسما كارثيا على طول الخط في البطولة باحتلاله المرتبة الـ20 والأخيرة في الترتيب بعشر نقاط فقط تحصل عليها في 25 مباراة، وهو ما يعني مغادرته بنسبة كبيرة لقسم الأضواء.