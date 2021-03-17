تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على آخرين خلال اشتباك مسلح بالشريط الحدودي في برج باجي مختار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، بإقليم الناحية العسكرية السادسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء يوم 16 مارس 2021، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية، من القضاء على الإرهابي المدعو بشار عمر وإلقاء القبض على إثنين (02) آخرين، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابيين بن خية سيدي محمد وشرايط محمد".

وأضاف نفس البيان "العملية مكنت من استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ومركبة (01) رباعية الدفع وجهازي (02) اتصال لاسلكيين بالإضافة إلى أغراض أخرى".