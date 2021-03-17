أجريت، اليوم الأربعاء، 5 مقابلات في إطار الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عرفت تعميق شبيبة الساورة للفارق في الصدارة بعد فوزها على نادي بارادو ومستغلة تعثر مولودية وهران بملعب أحمد زبانة وانشغال وفاق سطيف بالمنافسة الإفريقية.

وعاد نسور الجنوب بفوز ثمين من العاصمة أمام منافس عنيد هو نادي بارادو بنتيجة هدفين لهدف، حيث كان البشاريون السباقين للتهديف عن طريق بلال مسعودي في الدقيقة 75 من علامة جزاء، قبل أن يعدل الأكاديميون النتيجة بتسديدة صاروخية من بوعبطة في الدقيقة 80، غير أن فرحة العاصميين لم تدم طويلا بعدما منح محمد داود التقدم للضيوف في الدقيقة 82.

وبهذا تحقق شبيبة الساورة الفوز السادس على التوالي محتلة صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يتمركز نادي بارادو في المرتبة السابعة بـ26 نقطة.

وضيعت مولودية وهران فرصة أخرى للاقتراب أكثر من الصدارة بعد تسجيلها لثاني تعثر على التوالي بملعب زبانة كان هذه المرة ضد جمعية عين مليلة (0-0)، هذه الأخيرة تواصل تحقيق النتائج الايجابية هذا الموسم.

ويبقى الحمراوة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، فيما تحنت الجمعية المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

باقي المقابلات، عرفت مواصلة شباب قسنطينة لاستفاقته مسجلا فوزا عريضا خارج الديار (0-3) ضد صاحب مؤخرة الترتيب أهلي برج بوعريريج، كما حقق أولمبي الشلف أول فوز بعد 5 هزائم متتالية، فيما افترق وداد تلمسان ونصر حسين داي على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

النتائج:

الثلاثاء :

سريع غليزان - أولمبي المدية 1 - 0

الأربعاء :

وداد تلمسان - نصر حسين داي 1 - 1

مولودية وهران - جمعية عين مليلة 0 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 1 - 0

أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة 0 - 3

نادي بارادو - شبيبة الساورة 1 - 2

مباريات مؤجلة:

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل

مولودية الجزائر - نجم مقرة

شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 35 16

2. مولودية وهران 32 18

3. وفاق سطيف 30 14

--. جمعية عين مليلة 30 17

5. أولمبي المدية 29 18

6. شبيبة القبائل 27 14

7. نادي بارادو 26 18

8. اتحاد الجزائر 24 16

--. شباب قسنطينة 24 17

10. سريع غليزان 23 18

11. شباب بلوزداد 22 12

12. مولودية الجزائر 20 13

13. أولمبي الشلف 19 16

--. وداد تلمسان 19 17

15. نصر حسين داي 18 18

16. اتحاد بسكرة 16 18

17. اتحاد بلعباس 15 17

18. نجم مقرة 14 16

19. شبيبة سكيكدة 8 16

20. أ. برج بوعريريج 5 16.