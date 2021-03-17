وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، مشدداً على أنه سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية.

وعند سؤاله من مذيع قناة "أي بي سي نيوز" إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك".

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح دونالد ترمب، وإن ذلك سيتحقق قريبا.

وأضاف بايدن في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء "سيدفع الثمن". وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن "سترون قريبا".

وفي أول ردة فعل روسية، وصف رئيس مجلس "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها إهانة للشعب الروسي.

وكتب فولودين على حسابه في "تليغرام"، معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي: "بايدن أهان مواطنينا بهذه التصريحات، هذه الهيستيريا سببها العجز. بوتين رئيسنا، والتهجم عليه يعد تهجما على البلاد".